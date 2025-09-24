Ha ha ha ha. Vrouw moet nodig, staat bij de kassa's van tuincentrum De Landerije Tuin en Dier in Roosendaal. Vrouw ziet emmer en denkt geen 2x na, doet haar behoefte in de emmer en sprenkelt vervolgens haar gouden rivier over de betonnen vloer van het tuincentrum. Iedereen lachen, iedereen over de rooie, tuincentrum zet de camerabeelden op Facebook, ha ha ha ha. Lekker weer met het HELE LAND een VROUW UITLACHEN! Terwijl, hoevaak heeft u als man wel niet eventjes de pielemuis eruit gehangen tussen de varens en de begonia's om even uw water af te tappen? Hoevaak heeft u wel niet een pedaalemmer in de IKEA vol staan zeiken? Of over de vitrine bij de slager. Doet een vrouw het één keer, is de wereld te klein. Walgelijk!