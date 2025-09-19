EVEN LACHEN... een bouwvakker met een salade
Kijk mensen. Een bouwvakker met een salade. Want bouwvakkers met een salade worden UITGELACHEN in de bouw. Verschrikkelijk! Er moet een petitie komen voor bouwvakkers met een salade. Een witte mars voor bouwvakkers die salade eten. Een motie indienen voor salade etende bouwvakkers. Jimmy Dijk, die een salade-interruptie doet met een bouwhelm op. Een Nationale NPO Televisie Avond voor Salade Etende Bouwvakkers! Dit land kan zoveel beter!
