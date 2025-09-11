Het Stamcafé is een Truckerscafé
Support your local Truckerscafé
We moeten het hebben over onze CULTUUR. Het beroemde truckerscafé Kanters te Moerdijk kapt ermee: "Een schok in de truckerswereld." Eerder gooide The Pittstop in Vlaardingen de deuren dicht. Derhalve: schiet op en ga eens eten in een truckerscafé, nu het nog kan. De meeste truckerscafés zijn een begrip. Een begrip waar de mannen van staal zijn, de vrouwen van graniet, de bediening vriendelijk en iedereen geniet. De grammen zijn gunstig, de biefstukken magisch, de schnitzels gigantisch, de mixed grills weldadig, de frieten inclusief en de sauzen explosief. Alles heeft een grootte-aanduiding: de bikkels kiezen XL, de waanzinnigen XXL, en bij het verslaan van de grootste joekel van de kaart gaat u op polaroid voor op de Wall of Fame, of krijgt u een aandenken mee, als eeuwige herinnering aan uw prachtige prestatie. Het HOEFT niet altijd haute cuisine, met toefjes ingewikkeldheden en ingewikkelde drupjes ingewikkeld schuim vergezeld door ingewikkelde wijnen uit ingewikkelde wijnlanden. Grote borden goed voer, samen met een groot glas goudgele diesel. Allemaal in uw truckerscafé, ook voor niet-truckers.
GeenStijl adviseert
De Pleisterplaats te Kessel. U kiest: de befaamde gehaktbal (320 gram) uit eigen keuken. Frans op den Bult te Deurningen. U kiest: natuurlijk de vermaarde Bultburger, 200 gram puur geluk met een bek vol brood. In de Klaver te Niebert. U kiest: wat anders dan de op internet legendarische schnitzel met zigeunersaus, afmeting Deurmat, ook voor mensen zonder bekpamper. Napoleon te Hank/Dussen. U kiest: de uitsmijter Napoleon. De Barrière te Beek. U kiest: helemaal niets anders dan de biefstuk Barrière! Afslag Rilland te Rilland. U kiest: niet, u eet gewoon wat de pot schaft! De Stoof van Frankot te Wolvega. U kiest: gewoon de weekhap. Truckstop 8 te Eindhoven. U kiest: de truckers schotel, u bent er nou toch! Routiers te Emmen. U kiest: schnitzel Gietstra. De Kar te Klarenbeek. U kiest: hamburger De Kar. De Elft te Velp. U kiest: hier helemaal niets anders dan het fantastische varkenshaasje met saus. De Lichtmis te Zwolle. U kiest: de kipsaté (die van 400 gram, laten we elkaar geen mietjes noemen). De Goudreinet te Barneveld. U kiest: grootmoeders sukade. Wegrestaurant De Raket te Rogat. U kiest: een vleestrio met varkenshaas, kip en spareribs. Huize Bareveld te Nieuwediep. U kiest: het balletje Bareveld! Het Wagenwiel te Lambertschaag. U kiest: de schnitzel Wagenwiel.
GeenStijl Culinair komt naar u toe deze herfst. Wie gaat er mee?
DEZE BAL DUS
Een bal van 320 gram. pic.twitter.com/rAcoosjb4V— Richard Heuveling 🍟 (@kaleries) September 11, 2025
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Kijkvideo. Gestolen truck ramt agent van de weg
Uw dosis 112-entertainment
Trudeau zet noodwetten in om #FreedomConvoy weg te slepen (desnoods met het leger)
Om het ’vertrouwen‘ - hahaha - in ‘de instituties’ - moehaha - te ‘herstellen’ - ROFLOL
Canada. Mijnwerkers en crypto bro's voegen zich bij truckers. 3e partijgenoot bekritiseert Trudeau en "Ontario stopt binnenkort met vaccinatieplicht"
Een bewogen einde van Trudeau's politieke loopbaan gestoeld op niets dan platitudes en de achternaam van z'n vader
Politie Ottawa verbiedt benzine naar truckers brengen. Dus iedereen loopt met (lege) jerrycans
Rode jerrycan het nieuwe Guy Fawkes-masker!
DE TRUCKERS WINNEN. Alberta "schrapt bijna alle maatregelen in de loop van deze maand"
Heeeeeuuuuujjjjjjjhueheujeuhuheuheuj
Ongeveer vijftig duizend miljoen miljard vrachtwagens in Freedom Convoy Friesland
Zevenenvijftig miljoen mensen op dat hele kleine stukje snelweg
Elon Musk en Sietske Bergsma steunen '''50.000''' Canadese truckers, Wierd Duk twijfelt nog
Agressieve splijtstof onder de groten der aarde