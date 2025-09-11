We moeten het hebben over onze CULTUUR. Het beroemde truckerscafé Kanters te Moerdijk kapt ermee: "Een schok in de truckerswereld." Eerder gooide The Pittstop in Vlaardingen de deuren dicht. Derhalve: schiet op en ga eens eten in een truckerscafé, nu het nog kan. De meeste truckerscafés zijn een begrip. Een begrip waar de mannen van staal zijn, de vrouwen van graniet, de bediening vriendelijk en iedereen geniet. De grammen zijn gunstig, de biefstukken magisch, de schnitzels gigantisch, de mixed grills weldadig, de frieten inclusief en de sauzen explosief. Alles heeft een grootte-aanduiding: de bikkels kiezen XL, de waanzinnigen XXL, en bij het verslaan van de grootste joekel van de kaart gaat u op polaroid voor op de Wall of Fame, of krijgt u een aandenken mee, als eeuwige herinnering aan uw prachtige prestatie. Het HOEFT niet altijd haute cuisine, met toefjes ingewikkeldheden en ingewikkelde drupjes ingewikkeld schuim vergezeld door ingewikkelde wijnen uit ingewikkelde wijnlanden. Grote borden goed voer, samen met een groot glas goudgele diesel. Allemaal in uw truckerscafé, ook voor niet-truckers.