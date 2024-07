Zomaar een 1 juli 2024. U dacht hedenochtend een fijn ochtendwipje te maken met Samantha, maar dat had nog heel wat voeten in de aarde. Ze toverde een of ander toestemmingscontract uit de handtas - bij 'de vulpen in de inktpot stoppen' had u toch andere ideeën. Dan maar douchen en een potje vijf tegen één! Vervolgens ontbijt maken voor de kleine smurf, brak de dop van het pak melk. Daar kwam de handhaving al aan, om u met een elektrische bus naar de gevangenis te brengen. De bestuurder had gelukkig een vrachtwagenrijbewijs. Vanuit de cel kon u nog net een brief naar huis sturen met daarop een onbetaalbare postzegel. Eenmaal vrij wilde u een pakje Lucky Strike tegen de spanning, maar de supermarkt verkocht ze niet meer. De baliemevrouw van de supermarkt gaf u een pakje uit haar voorraad, wat kon haar het ook schelen, want haar minimumloon gaat omhoog. En net toen u dacht dat het dan tóch nog een goede dag zou worden, ging de Marktplaats-afspraak om een Russische dwerghamster (u had al een naam voor het beestje: Schooffie) te kopen niet door. VERBOTEN. Dan maar op de bank Tour de France kijken - nu u Ziggo nog kunt betalen. Complete lijst 1 juli-wijzigingen hierrrr. En dan moet het nieuwe kabinet er nog aan beginnen!