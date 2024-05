Wat een schitterende foto hierboven, van Danique van Kesteren. Te zien is een vrouw die op het eerste gezicht alleen maar bezig is met haar telefoon, maar de terneergeslagen ogen drukken zoveel meer uit: compassie, medemenselijkheid, gevoel, empathie, medeleven, warmte, diepgang, maar altijd met ruimte voor een kwinkslag, deemoed, altruïsme, Liefde en mededogen. En dat alles met een schitterend jurkje en prachtige schoenen aan. Enfin, waar ging dit topic ook alweer over? Oh ja. Susan Smit is weg van Twitter! Nee niet Susan Smit! Even kijken wat Susan Smit haar laatste drie tweetjes waren. Oh jongens wat gaat we die missen!