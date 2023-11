Het is tegenwoordig heel cool Palestinavlaggen mee te nemen naar je demo. Kun je overal tussen gaan blèren. Op een klimaatdemo, op een mars tegen de PVV, bij de Sinterklaasintocht, het maakt geen zak meer uit. Je komt altijd wel wat andere randfiguren tegen, eveneens willekeurig getrokken uit de Lingobak van het Ongemak. Voor de Wapenbeurs (is MinDef altijd heel trots op) in Ahoy stonden de Pallie-wapperaars zojuist ook weer, samen met een paar van die andere rariteitenclubs. "De actievoerders, waaronder de International Women’s Alliance, Erasmus School of Colour, Rotterdam BIJ1 en de Revolutionaire Eenheid, snappen niet waarom de beurs wordt gehouden, terwijl er oorlog is in de wereld." Nou die beurs kan gehouden worden OMDAT er oorlog is in de wereld en dat komt onder meer omdat jullie Hamas-vriendjes 1.200 Israëliërs hebben afgeslacht, vermoord, in de fik gezet en ontvoerd. In Gaza werden de Israëlische vrouwen verminkt, verkracht en in de bak van pick-uptrucks door het spookhuis geparadeerd en hier zijn de feministen blijkbaar boos dat er geen Huishoudbeurs is. De humanisten trekken al ten strijde als er een vlieg wordt geplet, bij Rotterdam BIJ1 kunnen ze elkaar wel schieten dus zij zouden juist eens een kijkje moeten nemen op die beurs en die rare goelagcommunisten van de Revolutionaire Eenheid hebben behalve het palliepijpen toch geen fluit te doen - kun je die halve liters staatspils net zo goed opdrinken voor Ahoy. O, ironie: schot gelost!