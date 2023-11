In plaats van dat de publieke omroep een keer een zendertje weghaalt VAN ONZE BELASTINGCENTEN en gaat investeren in KWALITEIT komt er weer een zendertje bij: NPO Blend! "Een gevarieerde mix van R&B, afro, new soul, hiphop en veel klassiekers uit de jaren negentig en zeroes." Wat een voorportaal van de hel. Hamas gebruikt NPO Blend om gegijzelde IDF-soldaten te martelen. Nederland is ook helemaal niet (meer) goed in radiomaken. Het is reclame op reclame stapelen, je zit alleen maar te luisteren naar Erben Wennemars die Daikin Warmtepompen met tien jaar garantie door je strot probeert te douwen, en dat Belisol binnen een dag op de stoep staat om kozijnen op maat te zagen. Tussendoor hoor je heel af en toe 'muziek', die niet eens door een dj is uitgekozen, maar door de salesmanager van Sony of Universal, en die moeten ze allemaal te vriend houden, en dus draaien ze maar weer voor de achthonderdste keer de nieuwe single van Anouk. NPO Blend is er speciaal voor die paar jongeren die na hun identiteitscrisis ook nog zin hebben in een midlifecrisis. Het Nederlandse radiolandschap is zonder uitzondering schraal, vervelend en saai, en mensen hebben een radiozender alleen maar op omdat ze de route naar een andere zender niet kunnen vinden. Jamaar in de auto dan, in de auto zijn het alleen maar boomers die podcasts niet snappen of Spotify niet werkend krijgen op Carplay. Het is toch geniaal dat tachtig lagen paarsgebroekte carrièremanagers er in oeverloze overleg- en denksessies maar niet in slagen zo'n markt te doorgronden en alleen maar POEP uitkakken. Niche van een niche FunX Plus wordt ook zo'n grote hoop poep: iedereen roept wel dat FunX zo hip is en zo veel luisteraars heeft, maar dat is natuurlijk niet zo. FunX heeft net zo weinig luisteraars als terminaal ziek patiëntje 3FM, dat ondanks herhaalde oproepen om er gewoon mee te kappen ook nog steeds bestaat. Sterker nog: de drie dj's die in het Glazen Huis de centen uit uw portemonnee gaan schreeuwen zijn ook weer bekend. Het zijn Dingetje, ene Annemarie (?) en Berend nogwat. Nou we weten nog wel een leuk nummer om aan te vragen: het volkslied van Israël. Doe maar 40 seconden ofzo. We gooien wel 1.400 doden in de fooienpot.