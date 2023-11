Hup Chris Stoffer! De grootste ironie is dat niet Stoffer de belerende dominee is maar de niksige progressieven bij de NPO.

Het is die lege progressieve globalistische niksigheid die mij zo mateloos irriteert. De glitter Brammetjes van deze wereld, de omhoog gevallen schooljuffies die vinden dat we samen moeten spelen, het maakbaarheidsideaal, de gender quota, het rassentellen allemaal verpakt in een pakketje van InClUsIvItEiT, DiVeRsItEiT en eGaLiTeIt. De holle niksigheid, de grote leegte, de morele ophef, de morele hysterie.

We wonen in Nederland een land met een eigenaardig volk, met rare gewoontes en gebruiken. We hebben wc’s waar je drol blijft liggen, fietsers die met een maniakale doodswens gebruik maken van wegen en paden, waar jaarlijks een stoomboot binnenvaart met een man verkleed als bisschop en zwart geschminkte pieten in kleding uit de tijd van de Spaanse inquisitie en waar je gezellig een speculaasje uit de trommel krijgt.

Maar dat is allemaal is verdacht gemaakt, ons is wijsgemaakt dat wíj ons moeten aanpassen, dat alles nu eenmaal altijd veranderd (wat waar is) en dat we op weg zijn naar die diverse, inclusieve en egalitaire utopie waar alle mensen van alle gezindten als een in harmonie leven. We moeten plek maken.

Nou dat idee, daar geloof ik helemaal niets meer van. En daarom luister ik niet meer naar figuren die die progressieve idealen, het vooruitgangsdenken en de nuffige maakbaarheidsideaal in zich dragen. En zeg ik zo hard als ik kan: NEE! tegen die lege ideologie die alleen maar meer ellende brengt.

Vladimir Poetin calculeerde dat die decadentie, die niksigheid het westen zou weerhouden van bemoeienis in de Oekraïne, toen dat niet waar bleek, calculeerde hij dat we met de tijd onze belangstelling zouden verliezen en de steun zou opdrogen.

De islam gebruikt die lege niksigheid om mensen uit islamitische contreien te mobiliseren, een doel en zingeving te brengen om als het zou uitpakt de macht over te nemen.

En in Nederland haken steeds meer mensen af, zakt het vertrouwen in de opgerichte instituten van de staat en brokkelt het vertrouwen in de politiek af.

Het doet er niet toe wat je kunt of wat voor karakter je hebt, wat er toe doet is je kleur, je geslacht en geloof, voldoe je niet aan het juiste plaatje dan wordt je gecanceld. Nou daar verzet ik me tegen, daar weiger ik nog langer aan mee te spelen. De beste, meest competente mensen en ideeën moeten voorrang krijgen op de kwetsgevoelens van de ijdeltuiten.

Ze gaan maar voor een spiegel staan fantaseren.

Dat alles, die houding, die hoofdstroom staat aan de basis van een hoop problemen waarmee we ons geconfronteerd zien.