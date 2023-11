Hoe kun je nou een verkiezingsshow organiseren zonder gebruik te maken van de expertise van Geerten Waling? Dat kan dus niet en daarom zijn we trots te melden dat Geerten Waling de vijfde gast is tijdens de GeenStijl TK23 Uitslagenavond! Als we op ons sterfbed één persoon zouden moeten aanwijzen om nog even snel de parlementaire democratie, het partijenstelsel en fractiediscipline te duiden dan kozen we voor Geerten - u koopt z'n boeken hier en hier en hier. We zijn blij dat deze historicus, denker, auteur, flaneur, charmeur, 1848-kenner, onderzoeker Politieke Legitimiteit en allround democratieduider aanschuift bij Tom Staal voor de GeenStijl TK23 Uitslagenavond! Woensdagavond 22 november, LIVE op GeenStijl! PS. Een liveshow maken kost geld. Helpt u mee? Doneer!

