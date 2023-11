Ik vind het nogal wat: tent voor een jaar, maar de optie voor 5 jaar.

Even ter vergelijk.

Begin 2016 kregen wij in hartje Breda de brief dat het COA het nieuwe AZC gepland (geclaimd) had in het voormalige pand van de fiscus. Er zouden zo'n 450 mensen van 7 verschillende nationaliteiten komen wonen. Dat was ongeveer een nieuwe wijk tegenover een van de kudtste wijken van de stad, maar dit ter zijde.

De deal was: voor 5 jaar, met optie voor 10 jaar. Leuk, had Breda toch huurinkomsten, want het fiscuspand was dat jaar gekocht van het Rijksvastgoed.

Het addertje was: als de volgende gemeenteraad toch van het AZC afwilde, dan moest Breda voor de resterende jaren (tot 10 jaar) een soort boete aan het COA bestalen, vanwege de afschrijvingen voor die mega investering. Ging, uiteraard, om miljoenen.

Het is uiteindelijk helemaal niet door gegaan, want Turkijedeal.

Overigens gaf het COA toen niet thuis, letterlijk niet. Wethouder Alfred Arbouw heeft zeker 6 weken geen contact kunnen krijgen met de dienstdoende manager.

Hallo gemiste huurinkomsten?

Hoe dan ook, hoe zit het met die optie voor 5 jaar? Of misschien wil je het niet eens weten...