@Borger Brother | 22-10-23 | 10:59: Met alle respect, maar dat is niet waar. Het moslimextremisme en de Jodenhaat zoals we dat nu kennen is iets wat de laatste decennia ontstaan is.

De eeuwen daar voor was daar geen sprake van. Niet dat men destijds zo vredelievend en begripvol was, maar dat was niemand in die tijd.

Verder moeten we niet doen alsof wij Europeanen schuldvrij zijn. Anti-semitisme was vrij gangbaar in Europa en ook in het Nederland van voor de Tweede Wereldoorlog. Ik wil je ook de vele gewelddadige pogroms tegen Joden in Oost-Europa in herinnering brengen. Het is niet voor niets dat zoveel Joden uit die streken naar o.a. de VS zijn geëmigreerd.