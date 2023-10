Verslaggeving van het Gaza /Hamas/Israel drama verdient een dikke pluim! En de Oplossing? Laat alle ouders daar hun haatbek houden tegen de kinderen, stuur alle kids naar dezelfde scholen, gemengde klassen en over 40 jaar is het probleem opgelost. Voorwaarde is wel dat er echte godsdienstvrijheid is op school (dus geen eenzijdige religieuze indoctrinatie maar onderwijs over ,pakhembeet, de grootste 50 religies uit de geschiedenis/heden. De godsdienstvrijheid die wij hebben in Nederland is eigenlijk de vrijheid tot religieuze indoctrinatie van jonge kinderen, we zien nu allemaal duidelijk waar dat toe kan leidt.....