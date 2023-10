Internering.

Internering is preventief de allergevaarlijkste personen opsluiten. Dat werd reeds gedaan door de Britse regering tijdens het conflict in Noord-Ierland.

Klik: www.irishtimes.com/news/politics/inte...

" Internment without trial, called Operation Demetrius, was introduced in Northern Ireland by the Stormont unionist government early on the morning of August 9th 1971.

It involved mass British army arrests of more than 340 people from Catholic and nationalist backgrounds.

The then unionist prime minister Brian Faulkner said it was designed to smash the IRA. "

Toen kon het dus WEL. Maar ja, de IRA, dat waren katholieken .....