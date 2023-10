Sorry deze take hadden wij even gemist want wij zitten niet op LinkedIn (wij zijn namelijk wel gewoon normaal) maar kwam tot ons via twee van de meest zelfingenomen twitteraars van twitter (dat wil wat zeggen, red.) die kennelijk serieus denken dat boos worden op mensen die het niet met je eens zijn, anderen gaat overtuigen (brb even 6000 topics rectificeren, red.). Berber van der Woude is bestuurslid van het anti-Israëlclubje van Dries van Agt en dat mag van ons best, ze zat op de *dag* van na (het is wel de NPO he) de aanslagen van Hamas aan tafel bij Op1 om te vertellen hoe zielig de Palestijnen zijn en dat mag van ons nog bester, maar als je dan een heel jankverhaal op je LinkedIn gaat houden dat er een politicus aan tafel zat die het waagde om je tegen te spreken, dan heb je ze echt niet alle 24 meer in het kratje hoor. Onthouden talkshowredacties, voor de volgende keer als jullie dit dwaallicht uitnodigen en introduceren als "oud-diplomaat". Ach wie houden wij voor de gek, die talkshows vinden het al lang best. WIJ ZIJN HIER VERDOMME TENDENTIEUS ONGEFUNDEERD EN NODELOOS KWETSEND JA!

Boehoe