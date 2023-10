Toen koning Willem-Alexander werd gevraagd wanneer hij wist dat er een NSDAP-ledenkaart van grootvader Bernhard in het Koninklijk Archief lag, zei hij dat dat 'niet relevant' is. Volgens de vorst is het belangrijker dat de hele zaak nu in de openbaarheid is, de onderdanen moeten sowieso in hun handjes knijpen dat hij de Nazipas van opa niet door de koninklijke shredder heeft gehaald. Nichtje prinses Margarita - die gisteren een schnabbel had op paleis Soestdijk - gaat iets dieper op de kwestie in blijkens een reportage van Shownieuws. H.K.H. Ex van Edwin: “Ja, wij wisten het natuurlijk allemaal. Hij heeft niks nieuws hoeven uitleggen. Dit was al bekend.” Het showpanel van dienst met onder meer Evert Santegoeds en Justine Marcella gaat vervolgens helemaal D66/PvdD/GroenLinks en vraagt zich af wat de prinses dan precies wist en wanneer. Na drie minuten rochelt Ronald Molendijk ("Een volslagen zakkenwasser, een professioneel voetveegje die nog nooit is betrapt op een kwaliteit, behalve dan dat hij veel vriendjes heeft gemaakt, onder wie Jeroen Rietbergen", aldus Mosterd) zich de conversatie in om op zeer creatieve wijze een lans te breken voor zijn eveneens omstreden vriend Marco Borsato. Molendijk ziet een ongelijkheid: "Als je als zanger misschien een fout begaat zoals Marco Borsato dan word je gewoon kapotgecanceld (-) Er zijn nog steeds Prins Bernhardpleinen en noem maar op, what the fuck?" Interessante vraag en U moet kiezen: Benno of Marco?

