Slava Sudani

Ja dit was al een paar weken het vermoeden na het zien van die wel heel Oekraïens smakende drone-aanvalletjes op pick-up trucks. Maar inmiddels lijken Oekraïense operaties tegen Wagner-strijders in Soedan en hun Soedanese bondgenoten bevestigd. Oekraïens Telegramkanaal Babel met 66K+ volgers deelde de bovenstaande drie video's en schrijft als bijsluiter: "Ukrainian special forces did conduct operations in Sudan against the Russian "Wagner PMC" and their local allies from the "Rapid Reaction Forces" (RSF), who tried to stage a coup d'état in April. This information was confirmed to "Babel" by sources in intelligence circles and was provided with several videos. The details of the operation have not yet been disclosed." Opmerkelijk beeld en dito toestand. What's next? Oekraïense Special Forces bij de Nord Stream? Video na de breek.

De video's