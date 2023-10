Potverdikke!

Waar kan ik ook zo'n baantje krijgen?! (Uiteraard ook voor u als u er zin an heeft).

Ondertussen sta ik 's ochtends voor achten vrolijk snotterend en met een paracetamol achter mijn kiezen mijn lokaal schoon te maken (vraag maar niet waarom), draai ik mijn lessen voor mijn leerlingen, mag ik in de pauze 'even' een probleem oplossen dat door mijn leidinggevenden 'per ongeluk' veroorzaakt is, heb ik tot 16:00 uur les, dan een half uur overleg en mag ik daarna (gelukkig maar een paar) ouders bellen. Dan rap naar huis om daar het ingeleverde werk nog na te kijken want de leerlingen willen graag weten hoe ze het gedaan hebben (best goed overigens) en na een hapje eten (15 minuten max), heb ik nu net mijn eigen laptoppie open getrokken voor GS.

Oh ja, ik ben waarschijnlijk nog niet helemaal beter, maar deels wil ik dat mijn leerlingen mijn vak wel gaan halen (en de passief-agressief telefoontjes en appjes van de manager maken dat ik me opgejaagd wild voel). Één week ziek is wel de max.

Om dan te lezen dat zo'n politicus dus recht heeft om de komende lange periode 'rustig thuis bij te komen van al dat harde werken'. Joepie. Of beter, hij is al sinds langere tijd ziek thuis wat dan wordt gezien als werken?!

Dus nogmaals, als iemand weet waar ik me kan opgeven voor ook zo'n baantje... Volksverlakkerij.