(ja die man is netjes onder zijn eigen naam verhoord maar we pakken de toevallige overeenkomst even mee)

Voor de duidelijkheid: het gaat niet om meneer K. Meneer K. is het probleem niet. Meneer K. werkte net bij een consultantsbureau (Deloitte) toen hij naar de Belastingdienst werd gestuurd. Meneer K. heeft netjes eentjes en nulletjes geprogrammeerd. Meneer K. heeft naar eer en geweten de medewerkers van de Belastingdienst verteld wat die eentjes en nulletjes betekenden. Meneer K. heeft uitgelegd dat de eentjes en nulletjes geen onderscheid konden maken tussen fouten of fraude. Meneer K. heeft uitgelegd dat die eentjes en nulletjes bovendien alleen maar zeggen of er een hoge kans is dat er sprake was van fouten of fraude. En meneer K. heeft zelfs de Belastingdienst gewaarschuwd dat die eentjes en nulletjes 'oneigenlijk' werden gebruikt. Meneer K.

Maar toch moet u dit verhoor maar even kijken. U moet even zien hoe meneer K. "handjes" zegt, en "OTAP-straat". En u moet zien hoe meneer K. zit te schutteren, en stil is, als Senna Maatoug of Sylvana Simons hem een volkomen normale vraag stelt. En u moet zien hoe meneer K. echt wel zijn best doet, maar heel vaak niet normaal kan antwoorden. En u moet bedenken hoe de collega's van meneer K. met flitsende Powerpointpresentaties meneer K. hebben verhuurd. En u moet bedenken hoe niets ontziende carrièrejagers als Gerard Blankestijn meneer K. inhuurden zodat ze tegen hun bazen konden zeggen dat ze er alles aan deden om fraude met toeslagen te voorkomen.

En u moet bedenken wat er gebeurd is. Er werden eentjes van meneer K. gebruikt. Er werden nulletjes van meneer K. gebruikt. Er kwam een lijst van meneer K. uit. En opeens werd de toeslag van mensen van vlees en bloed stopgezet. Opeens werden mensen, zonder dat zij iets gedaan hadden, als fraudeur behandeld. Opeens werd mensen, die daar iets tegen probeerden te doen, de mond gesnoerd. Allemaal dankzij de eentjes en nulletjes van meneer K. Die ook maar gewoon zijn werk deed, en die het zo echt niet had bedoeld.

En u moet bedenken hoeveel meneren K.'s er zijn, met dure titels in dure kantoren van dure bedrijven, hoeveel "handjes", hoeveel "OTAP-straten", hoeveel enen, hoeveel nulletjes, en hoeveel ellende.