Ik vind die Belhai niet oke: ze is al van d666 en dus onbetrouwbaar, madam wil wel op de lijst Tweede Kamer maar wil ook Europa in (kan ze meer verdienen), ik vind haar als Voorzitter niet scherp genoeg, en dat neusje iedere keer parmantig in de lucht wil niet zeggen dat je een slimme of terechte vraag stelt. En is het rapport klaar vóór ze naar Europa vlucht? .