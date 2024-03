“A world without nuclear weapons is totally possible,” says @Emma_Pike_ , a nuclear disarmament consultant and activist. She shared her thoughts with Times Opinion on TikTok: nyti.ms/49buYeZ

Vanaf 2022 ontsloeg Big Tech zo'n 200.000 'consultants' uit de adult daycare. En nu zijn ze terug met dezelfde toonkleur en taalgevoel, maar dan over wat 100 miljoen graden Celcius en ioniserende straling met metropolen doet. Het oogt en klinkt dan misschien als een make-up tutorial, maar dit zijn de nieuwe kingmakers van de nietsontziende geopolitieke schaakspellen die onze realiteit dicteren.

Want het zit dus als volgt: "Only 9 countries have nuclear weapons, which means that over 180 countries have chosen not to have them."

Overigens niet helemaal eerlijk om Emma onder de bovengenoemde Big Tech consultants te scharen, want hiervoor was ze stagiaire basisschoollerares - en daar is helemaal niets mis mee!