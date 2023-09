@Après toi | 24-09-23 | 22:15:

Nou, Après, het kan wel, het is in een aantal gevallen ook gebeurd. En hoe het precies zit weet ik ook niet. Het zal iets te maken hebben, vermoed ik, dat er concrete aanwijzingen/bewijzen zijn dat een bepaalde persoon op een of andere wijze 'actief' was als ISer.

Ik dacht dat er momenteel een zaak gaande was tegen één van die 12 opgehaalde ISers plus kinderen, die Nederland uit wil zetten naar Afghanistan. En het bekendste geval - althans bij mij - is van die Fatima uit Tilburg, die eind 2019 - samen met 'Mooie Angela' door Turkije op een vlucht naar Amsterdam is gezet, onder hevig protest van Nederland, want van die Fatima was het Nederlanderschap inderdaad al ingetrokken. Turkije had natuurlijk gewoon schijt aan de Nederlandse protesten, en nu zit die Fatima alweer 4 jaar in Nederland. Ik las een hele tijd geleden dat ze de intrekking bvan haar Nederlanderschap ging aanvechten, maar sindsdien heb ik niets meer vernomen hoe eea is afgelopen.

Het kan dus wel. Of 'collectieve intrekking' - wat ik bepleit - juridisch mogelijk is, weet ik niet, maar wat ik zo vaak in dit soort gevallen zeg: maak dan als de wiedeweerga (nood)wetgeving die het wel mogelijk maakt. Er was destijds toch ook heel snel noodwetgeving voor die avondklok tijdens corona? Dus waarom kan dit dan niet?