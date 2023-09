Ja nee niet dat wij het wel begrijpen of zo hoor. Maar dat is dus precies het punt. Wij vinden een rekening door vier delen al lastig worden als Sjaan wel een voortje had maar geen toetje en Kees geen voortje had maar wel een toetje [toch iets duurder dan het voortje] maar Arie weer eens twee biertjes voorliep op de rest. Nou, dat dus keer 17,9 miljoen in acht talen gecorrigeerd voor schmimschmlatie en verdisconteerd in het Azovregiment, Afrika en de zeespiegel rondom Coco Palm Kuda Hithi en dan heb je dus een staatsbegroting.

Kortom, laten we in godsnaam een keer stoppen met doen alsof zo'n door een reclamebureau ontworpen windvaan als Rob Jetten ook maar in de verste verte in staat is dossiers daadwerkelijk te begrijpen. Want dat is dus niet zo. Hoe strak je z'n pak ook snijdt en hoezeer je hem ook minister noemt, Rob Jetten blijft een kind op de A12 dat de ochtend daarna een spreekbeurt mag houden over het klimaat.

En daar heeft Nederland dus genoeg van. Hele aflevering met premier Pieter na de breek.

