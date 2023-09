Misschien is het tijd dat we als unie zeggen: Hee! Als jullie je volk niet terugnemen, dan brengen we ze en dan betalen jullie de rekening. Dat er dan een boel mensen kwaad worden, tsja.. Ze kunnen het zelf tegenhouden of laten gebeuren. Maar ik vind dat je als land verantwoordelijkheid voor je burgers hebt. Als mijn kids de tuin van de buren binnengaan en het perkje omploegen en de bankrekening plunderen, dan moet ik mijn excuses gaan maken en alles herstellen.

In feite is dit een non-militaire invasie enkel en alleen omdat de veiligelandiers ongewapend zijn. Maar we mogen best wat harder worden in reactie daarop, toch? De goedheid kent een grens vind ik. Paspoort kwijt en je weet niet waar je vandaan komt? Genetisch testje van 6-20 euro erover en je gaat terug naar waar je stamboom het laatst geregistreerd is. Wat zou dat kosten? 2 dagen opvang en een reisje van 800 euro?

Als je dan niet welkom bent in je thuisland, dan stellen we als EU daar de duimschroeven weleens wat strakker aan. Dan word het een wedstrijdje van de lange adem, mensen als valuta. Dat winnen we wel.