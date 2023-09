Apple krijgt '''Moeder Aarde''' over de vloer en ze is bepaald opvallend gecast. Niet omdat het een zwarende dame van kleur is hoor, daar zijn we gek op. Wel omdat actrice Octavia Spencer toch bovenal bekend is als de moordende psychopaat uit horrorfilm "Ma", waarin ze als eenzame vrouw nietsvermoedende tieners doodmartelt - trailer na de breek. Dat aspect van de casting lijkt de meeste mensen overigens te ontgaan terwijl ze in proberen te voelen naar welke steriele, laat-kapitalistische systeemjolijt ze nu weer zitten te kijken. En IN GODSNAAM wat bedoelen ze met "Our aim is to permanently remove carbon from the atmosphere."? Enfin, vindt iedereen dus weer iets van en zelfs Marietje Schaake snapt het niet meer: "What IS this…?" Op YouTube heeft Apple de comments wijselijk uitgezet.

Toch een ander plaatje dan de bovenstaande board room

