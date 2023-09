De Heilige Triniteit van Allah is niet meer. Graaf Denkula Tunahan Kuzu, na die maffe Selcuk Süpertürk en Farid Azarkan de laatste der Maro... Mohikanen bij DENK, naait eruit. "Mijn werk in de volksvertegenwoordiging zit erop", schrijft Kuzu in een verklaring. Niet voor het eerst, wel voor het laatst. Dat zijn dus heel veel stemmen van allochtone Nederlanders up for grabs & in de schoot geworpen van Groep Timmermans/Lahlah, want uiteraard gaat helemaal niemand op die malle agnost van een Stephan van Baarle stemmen. En wij vroeger maar denken (hejooo) dat DENK een stabiele factor van betekenis kon worden in de Tweede Kamer. Welja, we hebben gelachen, Kuzu deed altijd heel leuk mee met Tom Staal, dat vonden we ook wel grappig, en we zullen Trap Er Niet In nooit vergeten.

JANKEN