Lijkt ons doodvermoeiend om je kind in hetzelfde klasje te hebben als junior Hazes. De godganse dag ligt Edwin Smulders met z'n dikke lens in de bosjes voor een glimp van Het Kind, terwijl Smulbeer gewoon is getipt door die aandachtsjunk van een Monique zelf (de Sylvie Meis-tactiek: die belt ook altijd met de roddelpers als ze weer een nieuwe pik aan de haak heeft geslagen. Komt ze weer even in de blaadjes, is ze weer eventjes relevant en dumpt ze 'm weer). Bovendien heeft Guido den Aantrekker een Story-dependance geopend in de kont van Diarreetje Hazes. ENFIN, de familie Hazes heeft junior een keer van sgool gehaald voor een dikke vakantie. Niet slim, want voor een zingende Hazes is het handig om heel hoog te kunnen tellen, zodat je weet op welke plek in de tipparade je nieuwe single staat. Kind dagje eerder naar huis halen doet iedereen weleens natuurlijk: lekker vrijdag rijden voor Zwarte Zaterdag uit, sorry juf Agnes maar Pietje is vandaag ziek, geen haan die ernaar kraait. Hazes Junior jr. echter, die z'n lessen vooral leert op de School van het Leven, nemen ze doodleuk een maand mee naar Amerika. En dán krijg je dus wél de leerplichtambtenaar op je dak. Vandaag is de rechtszaak, waarvan we later in de Story wel zullen lezen hoe het is afgelopen, want: "Het OM geeft verder geen details over de zaak, die op verzoek van Hazes en Westenberg achter gesloten deuren plaats zal vinden." Een passende straf lijkt ons de doodstraf voor André Hazes en een verbanning naar Elba + socialmediaverbod voor Monique Westenberg.

UPDATE - 900 euro boete (ca. 18 gram coke) voor de familie Hazes. DAT ZAL ZE LEREN!