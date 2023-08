2021

2023

En zo sta je met een van de turboknallers in De Telegraaf. En zo sta je nog een keer met een van je turboknallers in De Telegraaf! Grappig. J.R. vindt het allemaal heel erg vervelend voor zichzelf, want nu is hij zijn rijbewijs kwijt. In 2021 raakte hij zijn rijbewijs al eens kwijt (157 in de 100) en dit keer raakte hij door 'hard en roekeloos rijden' niet alleen z'n rijbewijs kwijt, maar ook z'n bijrijder. "De snelheid vaststellen is best gecompliceerd, maar de auto is wel heel erg stuk." En nu wil Julian heeeeeeeel graag z'n rijbewijs terug, want euhhh: "Hij woont afgelegen." Zullen we dat maar gewoon ff niet doen?