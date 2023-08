We kennen allemaal Marga Bult. Die zou nooit zomaar iets aannemen, als het niet waar is. Die deelt nooit informatie die niet klopt. Die is voorzichtig, checkt alles dubbel, denkt er nog eens goed over na en besluit dan pas wat ze op haar Twitterkanaal gooit. En haar partner, Ludo Voeten? Die is dus precies zo. Die communiceerde via Telegram (het betrouwbaarste platform voor financiële transacties) met een account dat zich Achmea Investment Management noemde. Ludo zag een website met een foto van Wouter Koolmees erop, dus Ludo dacht dat dat wel klopte (op de echte website an Achmea Investment Management staat trouwens ook een foto van Wouter Koolmees, en ook een waarschuwing voor een Telegramaccount dat de naam Achmea misbruikt, red.). Dus Ludo lekker communiceren via Telegram.

Hij maakte 5.000 euro over om een account te beginnen, zoals iedere verstandige belegger zou doen. Daarna moest hij 12.500 euro signaalkosten (STIFT, red.) betalen, appeltje eitje, volstrekt logisch natuurlijk. "Na korte tijd kreeg ik een rekeningoverzicht met 450.000 euro tegoed”, vertelt hij. „Dat leek dus heel goed te gaan. Als snel liep het bedrag zelfs op naar 665.000 euro, als gevolg van investeringen in cryptovaluta, zo werd me verteld. Ik begreep weinig van hun uitleg en het leek allemaal te mooi om waar te zijn.”" Kijk. Ludo had in één klap zijn geld vertwintigvoudigd, juist omdat hij zoveel verstandige beslissingen had genomen.

Omdat het allemaal te mooi leek om waar te zijn, maakte Ludo daarna 46.000 euro over "voor een upgrade naar een vip-klasse". Dit heeft Warren Buffet ook altijd. Het geld werd gewoon geplaatst op zijn account, waar nog altijd die 665.000 euro op stond, als gevolg van investeringen in cryptovaluta natuurlijk. Allemaal volstrekt logisch en betrouwbaar. Toen moest Voeten nog even winstbelasting betalen. U zou winstbelasting misschien overmaken naar de Belastingdienst, maar dat is niks voor een snelle jongen als Ludo Voeten, die stuurde gewoon 30.000 euro naar zijn Telegramvrienden. En natuurlijk 50.000 euro voor een goldcard. Zo gaat dat in de wereld van het snelle geld, die Ludo Voeten als geen ander kent.

Maar daarmee was de kous nog niet af. "Mijn geld kon niet zomaar worden gestort op m’n ABN-rekening. Ik moest eerst een rekening openen bij een Amerikaanse investeringsbank Horizon Wealth Financial Bank. Er kwamen weer onaangename verrassingen. Ik moest een Taks Code van 10.000 euro betalen, daarna nog een IMF-code van 40.000 euro en nu moet ik weer een COT-code van 20.000 euro betalen." Slechts 40.000 euro voor een IMF-code (check in the box, red.), dat is een koopje eigenlijk! Gelukkig is Voeten niet naïef: "Ludo Voeten zegt langere tijd nattigheid te hebben gevoeld, maar te zijn verstrikt in een web van misleiding." Toch bleek hij uiteindelijk geen 665.000 euro te hebben verdiend, maar ruim ton kwijt te zijn aan oplichters.