Altijd als wij behoefte hebben aan betrouwbare informatie op sociale media, gaan wij op zoek naar het account van Marga Bult: Artiest-presentator, dagvoorzitter. De ene betrouwbare informatie staat daar nog niet op, of er is wel weer een andere geloofwaardige theorie te vinden. Je kunt het zo gek niet bedenken, of Marga Bult heeft er wel iets over beweerd wat uit en te na gecheckt, geverifieerd en daarna dan ook nog eens nagekeken is. Maar wat we nu toch zien op internet! Het schijnt dat Marga Bult naar aanleiding van een tweet van de opiniemaker Sander Schimmelpenninck (waarvan overigens niet duidelijk is of het geel ook echt veroorzaakt wordt door glyfosaat, maar dat is nu even het punt niet, ga ergens anders haten op mensen die 1m76 zijn aub) een gefotoshopt plaatje heeft geplaatst. Daarmee wil ze bewijzen dat de foto van Schimmelpenninck nep is, maar juist háár plaatje klopt niet. Verwarrend hoor. Als je Marga Bult al niet meer kunt vertrouwen in deze wereld, wie dan nog wel?