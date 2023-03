Aardbeving in Turkije, schuld van Sander Schimmelpenninck. Zure regen, aka als Sander Schimmelpenninck. Niemand wil nog lid worden van het corps, want Sander Schimmelpenninck. Hoge energieprijzen: Sander Schimmelpenninck. Wie viel Oekraïne ook alweer binnen? Ohja, Sander Schimmelpenninck. 'Voetbal, F1 of korfbal?' Sander Schimmelpenninck: 'Korfbal'. Orkaan Sander Schimmelpenninck verwoest Florida. 'Dokter, is het ernstig? Heb ik inderdaad Sander Schimmelpenninck?'. 'Als je niet naar school gaat groei je nog op voor Sander Schimmelpenninck!' Hij heeft zijn leven versanderschimmelpenninckt. 'Ik stop er mee, zo is er geen Sander Schimmelpenninck meer aan!'. 'Nu je bord leeg eten, anders komt Sander Schimmelpenninck je halen!' Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is Sander Schimmelpenninck. Aleksandr Solzjenitsyn schreef De Sander Schimmelpenninck-archipel. Sander Schimmelpenninck, het laatste Russische bolwerk. 'Vrijheid betekent niet dat je altijd alles mag zeggen, maar Sander Schimmelpenninck'. Nero, Hitler, Sander Schimmelpenninck, de ivoren driehoek van het kwaad. Sander Schimmelpenninck met peren! Godversanderschimmelpenninckme. 'Misschien dat we met een Sander Schimmelpenninck-kuur uw leven nog een paar maanden kunnen rekken.' Sander Schimmelpenninck-ramp in Griekenland, tientallen mensen levend verbrand. Sander Schimmelpenninck slaat neer op Natura 2000-gebieden, alle heide verwoest. Asielzoekers meestal op de vlucht voor Sander Schimmelpenninck. Twitter slacht Sander Schimmelpenninck bij Vandaag Inside: 'Past daar niet' & 'Irritante klootzak'.