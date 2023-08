Diversificatie moet je doen, dacht Laid E. uit Nijkerk. Na eigenaar te zijn geweest van de inmiddels op last van de burgemeester gesloten nachtcafé/shisha lounge Crystal Club in Hilversum ging hij in het ontstoppen, pakketvervoer, de im- en export én begon hij drie zorgbedrijven: Ultracare, Ultracare Bemiddeling en Ultracare Thuiszorg. Deze toko's bedienen ook de verslavingszorg en de begeleiding van gedetineerden (waarmee E. indirect voor justitie werkt). Een zorgondernemer met hart voor mensen, zoveel is duidelijk. Dat vond E. zelf ook toen hij voor de rechter stond wegens intensieve betrokkenheid bij het grootste opgerolde drugslab van België ooit en een drugslab in De Kwakel. Die auto's, scooters, klokkies en 65K cash in huis waren bovendien eerlijk verdiend. De rechter geloofde het allemaal wel dus dat werd vorige maand acht jaar cel. Daarmee is het verhaal niet afgelopen. Dit weekeinde blijkt dat E.'s uitzendbureau ook personeel leverde aan de gesloten jeugdzorglocatie Woodbrookers in Fryslân, die vorig jaar vanwege misstanden in het nieuws kwam. De jongeren in de instelling die onder meer drugs gebruikten, hadden weinig aan zijn geleverde medewerkers. Een ouder vertelt vandaag aan FTM/Pointer: "Het had niets met hoogspecialistische hulp te maken. De begeleiding betekende vooral rondjes met ze rijden in de vaak dure auto’s van de zzp’ers. Ze reden dan langs McDonald’s of langs een sushi-restaurant." Lekker dan, vertrouw je je kind toe aan een zorginstelling blijken ze apestoned met patserbakken naar de Mac te gaan. Maar was een en ander te voorkomen geweest? ZUCHT: "Het OM Oost-Nederland onderzocht de betrokkenheid van Laid E. bij de drugslabs, het OM Noord-Nederland de meldingen over seksueel wangedrag en criminele activiteiten van het personeel van Woodbrookers. In geen van beide onderzoeken is het uitzendbureau van Laid E. onderwerp geweest." Lekker dan, hier werd zo'n 2,5 jaar geleden al voor gewaarschuwd.