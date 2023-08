Tja,

Waar stemden papa, mama, opa en oma van dat zielige jochie op?

Niet goed bedenken waarom je op een bepaalde politieke partij stemt heeft nu eenmaal consequenties.

Je woont in een arbeiderswijk. Ziet om je heen de boel steeds meer ‘verkleuren’ en ondervindt bovendien aan den lijve wat dat in de praktijk betekent. En dan toch maar decennialang ‘links’ blijven stemmen. Want uitkering/sociale voorzieningen, en ‘papa, mama, opa en opa stemmen er op, dus ik stem dan maar hetzelfde’. Het cliënt-patron systeem zat er ook in België (net als hier) diep ingebakken en stemgerechtigd kippen-zonder-kop stemvee is alom vertegenwoordigd in de samenleving

En dan worden dus uiteindelijk je (klein)kinderen in elkaar gemept, waarvan filmpjes worden gemaakt zodat de daders ‘likes’ kunnen oogsten.

Nooit ‘links’ gestemd. Zelfs een blinde zag deze ellende decennialang geleden al aankomen indien die een beetje moeite had genomen zich in de actualiteiten te verdiepen. Want ja, zelfs toen werd er al over die ellende bericht.

Nu zitten we er allemaal tot onze nekken in de beerput en worden we zodra we deze problematiek benoemen als racist weggezet door nota bene dezelfde (ex-)politici en/of hun politieke erfgenamen die deze ellende hebben veroorzaakt. De boodschapper wordt dus door de veroorzaker (=‘vervuiler’, en de vervuiler betaalt zeer zeker niet) tot paria gemaakt, zodat de boodschap zelf kan worden weggewuifd. Want ‘racistische’ boodschapper.

Cynisme pur sang.