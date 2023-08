"Not because it is easy, but because it is hard"

Bovenstaand: de vier makkers en hun capsule die sinds de zesde en laatste Apollo-missie in december 1972 de eerste bemande vlucht in een baan om de maan zal zijn. Dat wordt een vlucht van zo'n tien dagen die geldt als de opmaat naar Artemis III waarin "the first woman and first person of color" op de maan gezet worden. Ook wordt dat het eerste menselijke bezoek aan de zuidpool van de maan. Het is de bedoeling dat Artemis III leidt tot een voortdurende, al dan niet roulerende menselijke aanwezigheid op de maan. En dat moet allemaal weer bijdragen aan de eerste bemande missie naar mars: "Each Artemis mission will increase our knowledge, refine our operations, and prove our technology as we prepare for the first human mission to Mars." Rammers.

De Makkers & Missie

