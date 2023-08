"Only individuals who are assigned female at birth will be eligible to compete in competitions under British Rowing’s jurisdiction." De bewoording is nog een beetje woke (een geslacht wordt immers niet "toegewezen" bij geboorte, stop toch eens met die fopwetenschappelijke waanzin), maar British Rowing laat transroeiers voortaan naar de pomp lopen. Een Dames Acht is gewoon weer acht vagina's, en met of zonder stuurman heeft de stuurman hoe dan ook nooit een knuppel. Zo wordt er weer een sport gezuiverd van biometrische valsspelers met een bobbel in het badpak. De dameskleedkamers weer veilig voor vrouwen. Na het rennen, het fietsen en het zwemmen (per 1 september) is nu ook bij het roeien het trans-tij aan het keren. Onderstaand een tevreden Alex Storey, Olympische roeier die bij GB News korte metten maakt met een transvalsspelersactivist. "In order to compete, you need honesty. Without honesty, there are no rules or principles. A trans woman is a bloke, in a wig, pretending to be a woman." Inderdaad. Zeg wat je wil: het dikke nichtje van de Somalische sportminister deed tenminste wel gewoon met de meisjes mee.

Eerder deze week:

(Die Chloe Cole is een leuke, scherpe chick)