De Volkskrant heeft sterreporters broodje belegen (Iva en Irene) naar de camping gestuurd voor een regendans ('doe maar iets met klimaat ofzo') en dat is zó'n strontvervelend stuk geworden, dat we het even moeten KLOOSRIEDEN.

VK: Vanwege de klimaatverandering klinkt de roep om vakantie in eigen land te vieren steeds luider, maar wat nou als je op een druilerige camping belandt? De gasten van Klein Hemelrijk houden de moed erin. ‘Met boeken lezen kom je pas echt tot rust.’



GS: Hoezo? Bij wie klinkt die roep steeds luider? Bij de Volkskrant? Hier niet hoor. Bij de Volkskrant klinkt op de voorpagina juist de roep om vakantie aan de andere kant van de wereld te vieren. En als je daar niet voor kiest en op een druilerige poldercamping belandt heb je gewoon pech, want in Nederland is het in de zomer nou eenmaal heel vaak regenachtig schijtweer. Had je maar naar het buitenland moeten gaan. 'Met boeken lezen kom je pas echt tot rust' is een ontkenning. Wat namelijk echt leuk is: boeken lezen op het strand. Daarover later meer.

VK: Vorig jaar was het nog heerlijk toeven, tijdens de hittegolf op de camping op loopafstand van het strand. Maar nu er over Klein Hemelrijk in Heemskerk een grijze deken van wolken drijft waaruit komende week ruim 70 millimeter regen gaat vallen, is het voor Nina (39) en Allie de Klerk (42) een ander verhaal. Terwijl de druppels op hun caravanluifel beuken, bellen ze maandagochtend het reisbureau voor een lastminutetrip naar de zon. Nina: ‘Je denkt toch: ik heb het hele jaar gewerkt, in mijn vakantie wil ik even ontspannen.’



GS: Uit niks blijkt dat de familie De Klerk in Nederland is gebleven om de, in de eerste alinea aangehaalde, 'klimaatverandering'. En als dat al wel zo is, dan is het hartstikke typisch. Wel de klimaatwarrior uithangen, dat mogelijk ook uitdragen op de verjaardag van je oom, behalve als het even tegenzit, want dan zijn principes even wat minder belangrijk dan het eigenbelang. Rob Jetten is daar ook heel goed in. Smalend het gedrag van anderen onder de loep nemen maar zelf wel de halve wereld over vliegen om met je reet in de zon te gaan liggen. Overigens is de Volkskrant er weer prachtig in geslaagd de Volkskrantigste jongvolwassenen van Nederland te vinden. Deze vroegbejaarde pseudoboomers bellen een REISBUREAU. Hebben ze nooit gehoord van Google Flights?

VK: Niet alleen de familie De Klerk denkt daar zo over: touroperators zien sinds een aantal dagen een flinke toename in het aantal lastminuteboekingen. ‘Vooral naar zonniger oorden’, zegt Hanita van der Meer, woordvoerder van reisbrancheorganisatie ANVR. Die trend staat echter op gespannen voet met de vliegschaamte die steeds meer mensen zeggen te voelen. De cocktail aan bosbranden, noodweer en hitterecords die momenteel in het zuiden van Europa wordt geserveerd, maakt de gevolgen van de klimaatverandering tastbaarder.



GS: Nou die 'trend' staat helemaal niet op gespannen voet met het aangekleuterde schuldbegrip 'vliegschaamte', want het PUILT UIT op Schiphol. Vliegen is me-ga populair. En KIJK NOU EENS: "In 2019 gaf nog 18 procent van de Nederlanders aan zich schuldig te voelen na een vliegtuigreis, inmiddels is dat 15 procent." Feitenvrij gelul dus, meer is het niet waar de Volkskrant zich hier schuldig aan maakt. Klimaatverandering is hier trouwens helemaal niet tastbaar, want het is al de hele zomer kutweer. Klimaatverandering wordt tastbaar gemaakt door de voortdurende angstpurno van de Volkskrant, door Carice van Houten DIE WEL WAT ZON KAN GEBRUIKEN en allemaal van die lijkbleke maandverbandmannetjes die zich (nog net voor hun wintersportvakantie) met veel bombarie op de A12 hebben vastgelijmd. Het is zo ontzettend lui om een paar keer 'ZUID-EUROPA' te roepen, alles op een klimaathoop te schuiven, daar een heel verdienmodel aan op te hangen (want waar staat de Volkskrant eigenlijk verder nog voor) en iedereen die daar dan iets van zegt of vindt af te fakkelen als klimaatontkenner. De Godwin van onze tijd. De Klimaatwin!

Deze advertentie staat op de VOORPAGINA van dezelfde Volkskrant

VK: Een vakantie in eigen land is dan een duurzaam alternatief. Maar het spenderen van je welverdiende vrije dagen op een druilerige camping, blijkt niet voor iedereen zo’n aantrekkelijke optie. ‘Mensen willen graag rekening houden met het klimaat’, zegt Van der Meer. ‘Alleen: als het hier zo hard regent, gaat ook het eigenbelang meespelen. Je wil toch van een fijne vakantie genieten.’



GS: Lol het is voor helemaal fucking NIEMAND een aantrekkelijke optie. We springen nog liever in een glasbak dan tien dagen in een stacaravan op Ameland in de regen te moeten zitten

VK: Opmerkelijk is dat veel Nederlanders wel wíllen veranderen, maar hier niet naar handelen. Vier op de vijf Nederlanders zijn bereid om dicht bij huis op vakantie te gaan, staat in een recent gepubliceerd rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Maar net als bij het voornemen om duurzame kleding of biologische voedselproducten te kopen, voegen ze niet altijd de daad bij het woord.



GS: Ja heel OPMERKELIJK als er een miljoen studies zijn geschreven over waarom dat is of zou kunnen zijn: kortetermijndenken, geld, gedoe, egoïsme, eigenbelang, ver-van-mn-bedshow, GEWOON KLAAR MET HET GEZEIK



VK: Belangrijke ‘barrières’ die in het onderzoek worden genoemd, zijn moeite en prijs. ‘Stel: je wilt met de trein naar Barcelona, maar je moet dan wel eerst drie landen doorkruisen, met treinen die niet op elkaar aansluiten en kans op vertraging’, zegt onderzoeker Kees Vringer. ‘Dan kun je het een consument niet kwalijk nemen dat hij uiteindelijk toch kiest voor het vliegtuig, zeker als de trein drie tot vijf keer duurder blijkt te zijn.’



GS: GOEDEMORGEN BEGINT HET TE DAGEN?

VK: De familie De Klerk besloot vanwege die kosten om tóch de komende twee weken op de camping in Heemskerk te blijven. Tijdens een zeldzaam droog uurtje zitten ze met z’n vijven rondom de opklapbare tafel, waar ze net een broodje ei en een croissant hebben verorberd. Toen vader Allie vanochtend het reisbureau belde, bleken de prijzen door de toegenomen vraag enorm te zijn gestegen. ‘Vlucht en verblijf kosten nu zo’n vijf- tot zevenduizend euro voor vijf personen’, zegt hij. En dat vond het gezin het beetje zon nu ook weer niet waard.

GS: Deze vroegboomende dude belt weer z'n REISBUREAU. Mosterd zoekt 1 seconde op Google Flights en vindt een retourvluchtje Barcelona 5 personen voor 590 euro en vindt bij Vacansoleil een lading stacaravans op campings in de buurt voor iets meer dan 100 euro per nacht. Totaalprijs komt op € 1.810 maar vertel ons nog meer over ZEVENDUIZEND EURO?

VK: Uit onderzoek van Trends&Tourism, een onafhankelijk bureau dat reistrends in kaart brengt, laten Nederlanders zich bij het boeken van hun vakantie veel meer leiden door kosten en de aantrekkelijkheid van de bestemming dan door de impact op het klimaat. ‘Thuis vertonen Nederlanders steeds duurzamer gedrag, maar op vakantie willen ze zorgeloos zijn. Dan zijn ze dus minder milieubewust bezig.’

GS: Als jullie deze conclusie al kenden, hadden jullie dit zeurpietenstuk helemaal niet hoeven te schrijven

VK: De familie De Klerk heeft zich ondertussen neergelegd bij de weersvoorspellingen en probeert er het beste van te maken onder de caravanluifel. Als de jongste (2) zo wakker is, gaan ze – voor de tweede keer deze week – naar een binnenzwembad in de buurt.

GS: Ja leuk man! Kijk je hád natuurlijk in de Algarve aan zee kunnen liggen, glaasje medronho halen bij Tuur (hij drinkt 'm zelf toch niet meer), de vissersboten tuffen de haven in, de kakelverse en spotgoedkope sardine gaat meteen de grill op, de rook van de verse vis vermengt zich met de zoete geur van Toscaanse jasmijn, eucalyptus en fruitbomen, je dommelt rozig van de vinho verde weg op een terras en met een kilo kakelvers fruit in de mand (gehaald op een levendige markt) zak je na een frisse duik in de zee neer onder een palmboom, met een goed boek... maarrrrrrr je kunt natuurlijk ook VOOR DE TWEEDE KEER voor een godsvermogen kaartjes kopen voor de Waterakkers, een veredeld pierenbad dat meurt naar slappe friet en stront omdat schreeuwblaag Jeremy (3) uit Purmerend in het water heeft zitten schijten.

VK: Nu ze er even over nadenken, is het eigenlijk zo slecht nog niet, een vakantie in de regen. ‘We kunnen alleen maar boeken lezen, dus we komen echt tot rust’, zegt Nina. ‘Als we nu naar Portugal waren gegaan’, zegt Allie, ‘waren de kinderen overdag levend verbrand.’ In één adem vervolgt hij: ‘En vliegen is ook niet alles. Dan sta je op Schiphol met vertraging. Of dan raken je koffers zoek. Eigenlijk gaat reizen om tevreden zijn. Want wat je ook kiest, er is altijd wel iets.’



GS: Dit is een lachwekkende combinatie van drogreden, ontkenning, wegkijken en zelfmedelijden.

Einde.