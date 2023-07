Yep.... helemaal mee eens.

Als mensen moeite hebben met deze prijzen, koop dan gewoon wat anders. Zowieso is alle knor spul gewoon zooi en zout dat je echt niet nodig hebt, ijsjes kun je ook zelf maken... pindakaas is lastiger, want lekker!

Maar 80% van wat Unilever heeft in het assortiment is zooi waar je makkelijk zonder kan:

- B&J ijs was al niet meer leuk toen het verkocht werd. pak een bak roomijs en gooi er koekjes doorheen!

- Know is zout + kunstmatige smaak stoffen. Haal wat kruiden bij de toko (niet die kleine potjes want daarbij wordt je ook opgelicht!) en meng zelf kruiden

- Vegetarische slager zit vol met chemische rotzooi. Waarom zou je iets dat lijkt op een hamburger en smaakt als een (vieze) hamburger eten als vegetarier?

- Unox soep is niet meer te nassen. Soep in zak, serieus? Gewoon lekker zelf een grote pan maken en invriezen

- Conimex is hetzelfde als knorr.... daar zul je nooit een aziaat bij in de buurt vinden

- Lipton is geen thee, maar suiker met kunstmatige smaakstoffen.... mensen die ice tea drinken lach ik zowieso altijd heel hart uit.

- Al die schoonmaak middelen... huismerk Lidl doet het beter!

- Alle beauty producten..... correlatie tussen explosief gebruik van dat soort smeersels en huidkanker iemand??