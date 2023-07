“Het is een leuk sfeertje, allemaal jongeren onder elkaar”.

Ik ken dat, zelf ook gedaan en we noemden het “op kamers wonen” of “in een studentenhuis wonen”.

Dat was omdat je dit nu eenmaal deed als student. Je had niet zo veel nodig, maar een redelijke kamer was wel fijn. Er waren er zat die in een bezemkast woonden van 3x3m. Ook dan was de wens; iets groter is fijner. Maar goed, je zat in een studentenhuis en dat was gezellig en paste bij je leven.

Het merkwaardige is dat al die studenten wel een echt huis willen als ze een baan hebben, gaan samenwonen. Je had van die types van wel maar liefst “begin 30” en die woonden dan nog in een studentenhuis. Daar keken we als nog jonge student toch wel lacherig tegen aan want wie wil dat dan nog. Je paste dan ook niet meer echt in de club.