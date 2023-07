Mensen we gaan morgen allemaal dood en anders overmorgen, want straks mogen klimaatactivisten niet eens meer... omdat ze van een of ander bedrijf 1 aandeel hebben gekocht (0,00000036 procent) de hele aandeelhoudersvergadering vollullen over het klimaat en over dat het kind van Carice van Houten met LEGO speelt. "Volgens de belangenvertegenwoordiger zorgde de inmenging van klimaatpartijen voor lange vergaderingen en het beperkt kunnen bespreken van andere onderwerpen dan het klimaatbeleid. Eumedion zegt dat de „bredere belangstelling” van klimaatactivisten welkom is, maar alleen als ze „de vergaderorde respecteren en voldoende ruimte laten aan andere vergaderbezoekers om aan het debat deel te nemen.”" Lijkt ons een legitieme constatering, maar laat het maar aan de NOS over om een paar jankneuzen te interviewen die dit allemaal een schending van huppeldepup en dinges vinden. De jongerentak van Milieudefensie (soort kindsoldaten, red.) is boos en 'Activistisch aandeelhouder Follow This' ook. "Als je als bedrijf niet voldoende maatregelen neemt om het klimaat te beschermen, is dit het gevolg. Voor activisten is het de enige kans." Ja en jezelf vastlijmen aan de weg natuurlijk. Verder kunnen ze helemaal niks die activisten. Wat is het toch verschrikkelijk dat aandeelhouders een aandeelhoudersvergadering willen misbruiken om over hun aandelen te vergaderen. Bij kapitalistische bedrijven is het nou eenmaal zo dat wie betaalt, bepaalt. En dat is tegenwoordig trouwens vaak een activistische ESG-investeerder. Dus hee.

