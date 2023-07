De een zegt 'briljante marketingtruc om een tosti te verkopen', de ander zegt 'belangrijke mijlpaal in de globalisering van de cultuur'. Maar de Burger King in Thailand verkoopt dus een cheeseburger, maar dan zonder burger, en met heel veel cheese. Twintig plakken cheese. CNN sprak met een slachtoffer: "Im Jeepetch, a 25-year-old IT engineer, said she loved cheese but “this was a bit too much. I could only finish half of it,” she said, wiping her mouth with a tissue. “This is an insane amount of cheese added into one burger. Food is good when things are at the right combination.” Im added that she would probably not order the gooey fare again next time: “Other burgers are already good. I think I will go back to my double cheese angus as usual.” Another customer echoed that view, calling the cheeseburger “too intense.”" Jammer Im en die andere klant, dat jullie niet openstaan voor het Volle Leven In De Breedte. Maar hee. Meer Real Cheese Burgers voor ons.