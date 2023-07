:

Hele breekbare situaties natuurlijk. Het was ongetwijfeld goed bedoeld, maar ja, komt ook op mij een beetje al te klef over.

Moest even aan het breekbare vaasje hebben waar Rutte het over had. Hij was nu even het breekbare vaasje. Daar moet je dan omzichtig mee omgaan.

Zie het de laatste dagen ook bij de wedstrijden op Wimbledon. Als een tennisser of tennisster na twee uur of meer een wedstrijd verliest en de aftocht blaast, hoe hard moet het publiek dan klappen om niet overdreven over te komen, en hoe enthousiast moet je daar als verliezer dan op reageren?