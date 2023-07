(de onverwachte hoek is de Taliban)

Instagram heeft enorm goede kaarten in handen in hun strijd met Twitter. Zo goed zelfs dat Elons openingszet het dreigen met een rechtszaak wegens diefstal van intellectueel eigendom was. Maar wellicht hoeft het zover nooit te komen, want Elon krijgt hier even een endorsement waar er maar weinig tegen op kunnen. Bovenstaand een tweet van Anas Haqqani (wiki), een van de leiders van de Talibans Islamitische Emiraat van Afghanistan: "Twitter has two important advantages over other social media platforms. The first privilege is the freedom of speech. The second privilege is the public nature & credibility of Twitter. Twitter doesn't have an intolerant policy like Meta. Other platforms cannot replace it." Helder! En we snappen het ook wel. Tijdens hun herovering van Afghanistan groeide Twitter-gebruik aldaar enorm en inmiddels is de gemiddelde Taliban- strijde rambtenaar even verslaafd aan social media als u. Vredestijd spaart immers niemand, maar gelukkig hebben ze vrijheid van meningsuiting op Twitter.

Wel de Anas Haqqani uit het verhaal

deze cringe lord