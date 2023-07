Wereldwijd zijn er ongeveer 15 miljoen Joden. 0,2% van de wereldbevolking.

Er zitten opvallend veel kunstenaars en nobelprijswinnaars tussen in de wetenschap.

Vergelijk dat eens met de islamitische cultuur. 2,4 miljard, 30% van de wereldbevolking.

Sinds de tijd van de verlichting staat het daar zo'n beetje stil.

De gouden eeuw van de Islam ligt 1000 jaar achter ons.

Geen ontwikkelingen in de wetenschap en technologie.

Vinden ze niet leuk om te horen, maar is wel zo.

Ze gebruiken wat westerse uitvindingen, zoals een app die aangeeft wanneer je moet bidden, 5x per dag, met gebruik van een GPS.

En ze kijken tv en rijden in een auto.

Niet dat er geen slimme moslims zijn, maar zodra die iets te slim worden, en iets gaan zeggen over het geloof of de politiek, komen ze in de problemen waar de islam de baas is.

Na de 7e eeuw kan er volgens sommigen namelijk geen vooruitgang meer gemaakt worden, want het laatste en perfecte is er al.



"En toch beweegt zij!" zou straal worden genegeerd.

Vele documenten en geschriften zijn via de Arabische cultuur weer in Europa gekomen in de middeleeuwen. De Arabische cultuur had dus alles is handen. Maar het waren de Europeanen die de wetenschap en technologie doorontwikkelden.