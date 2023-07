Opvallende quote van vrijgezel Sylvie Meis vandaag in het AD, dat het weer uit de Beau Monde (een soort AD, maar dan iets chiquer) heeft. Volgens de presentatrice komt er echt iemand binnen, als zij ergens binnenkomt. Dat kunnen we allemaal wel zeggen natuurlijk, maar daarmee is het nog niet meteen waar. Gelukkig zijn wij van GeenStijl er nog om de uitspraak van mevrouw Meis tegen het licht van de waarheid te houden.

Bewijsstuk 1: Sylvie Meis komt ergens binnen

In deze video is duidelijk te zien dat Sylvie Meis ergens binnenkomt, en er komt ook echt iemand binnen (hoewel, daarna komt er nog echt iemand binnen, en nog een keer).

Bewijsstuk 2: Sylvie Meis staat ergens buiten

Ze is op deze foto's niet ergens binnen, dus we weten ook niet zeker of er ook echt iemand binennkomt.

Bewijsstuk 3: Sylvie Meis is binnen

Hoewel strikt genomen op deze foto niet is waar te nemen of er iemand is binnengekomen, kunnen we wel vaststellen dat er echt iemand binnen is.

Conclusie: de bewering is grotendeels waar

Uit het bovenstaande blijkt dat als Sylvie Meis ergens binnenkomt, er ook echt iemand binnenkomt. Als Sylvie Meis echter niet binnenkomt, dan is ze ook niet per se binnen. Maar als ze ergens al binnen is, dan is ze ook binnen. We beschouwen de bewering 'Als ik ergens binnenkom, komt er echt iemand binnen' van Sylvie Meis dan ook als grotendeels waar.