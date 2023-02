Er gaan zelfs geruchten dat Sylvie niet meer drinkt...



GeenStijl Café Mega Mix 148 Playlist:

1. Necrophagist - Stabwound (2004) - @knutsel_ (voor @SterF...)

2. Sepultura - Slave New World (1993) - @pegaje

3. Spiritbox - Circle With Me (2021) - @miko

4. Hoobastank - The Reason (2003) - @Koppig (assist @MickeyGouda)

5. Humble Pie - I Don't Need No Doctor (1971) - @PPuk

6. Ozzy Osbourne - Mr Crowley (1980) - @Schout-bij-Nacht-J

7. David bowie - Sound And Vision (1977) - @Whisky

8. Louis Prima - Just A Gigolo (1956) - @Kapitein Sjaak Mus

9. Boss Martians - Mars Is for Martians (feat. Iggy Pop) - @RickyLaRue

10. The Ting Tings - That's Not My Name (2008) - @Lafayette

11. The Gaslamp Killer Experience - Nissim (2013) - @Piggelmee

12. A Solution - Black Pearl (1975) - @AldNuut

13. Stranglers - Burning Up Time (1977) - @Datzullenwenogweleen

14. Alan Price & Georgie Fame Rosetta (1971) - @Theodorik1

15. Godsmack – Surrender (2023) - @Mosterd

16. Paul Engemann & Giorgio Moroder - Push It to the Limit (1983) -@funda

17. Boudewijn De Groot - Testament (1966) - @cugel

18. Dave Berry - I'M Gonna Take You There (1965) - @bitterpete

19. Duran Duran - Lady Xanax (2000) - @Nuchternederland (voor @Arthur)

20. Klaus Doldinger's Passport - Infusion Rag (2015) - @steekmug

maar ook niet minder... XD