Ik werk in de zorg. In corona tijd kregen we van de AH (en alle grote bedrijven in NL) een pallet zoete zooi(wat de bewoners vaak niet eens mogen hebben). Want daarmee hadden ze hart voor de zorg en konden ze er leuk reclame mee maken en dan met zn allen klappen en domme dans filmpjes maken. En aangezien er in 2021 geen enkel personeels of afdelingsfeestje mocht dachten we, dan keren we die hele personeelspot om en kopen we er boodschappenbonnen van bij de AH voor het personeel. De AH is een sociaal bedrijf dachten we. Kunnen ze nu echt laten zien hoe belangrijk de zorg en de samenleving voor ze is. Ging om 350×35 euro, we waren echt benieuwd wat ze er bovenop zouden doen. Misschien wel verdubbelen? Man wat waren wij naief. Bij lokale verstigingen geprobeerd. Bij hoofdkantoren. Een hele dag bellen.... wat kon de AH eindelijk doen? 2 hele kerst tulbanden. En dan niet per persoon maar voor 350 man in totaal. Ze lieten die zorghelden gewoon in de kou staan. Manman wat een schijtbedrijf. Dat hele Ahold. Sindsdien bestel ik nooit meer bij bol kom ik niet bij de etos en mijd ik die appie als de pest. Heeft blijkbaar niet geholpen met die woekerwinst....