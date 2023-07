HOERA REGEN! Zo wordt een over-iets-te-vol raceprogramma nog wat extra chaotisch. Want het is nat in de Oostenrijkse heuvels rond de Red Bull Ring en voor wie het gemist heeft: het is een Sprint Race Weekend in het nieuwe Sprint Race Weekend Format. Vrijdag kwalificeerde Max Verstappen op de thuisring van zijn suikerdrankje alvast op pole voor de GP van zondag (Checo P15 want die kon niet binnen de lijntjes blijven), maarrrr hedenbeginvandemiddag shoot-outen we voor de posities van de Sprint Race van later vanmiddag half vijf, dus de rangorde wordt opnieuw bepaald. In de regen, zo het zich laat aanzien. Supertoll, en goed nieuws voor Perez: track limits vervallen als het regent...

UPDATE: Okee het bleef toch droog, maar Checo bleef binnen de lijntjes en start P2 naast Max op P1 vanmiddag, met Norris in hun rug. Hamilton vloog wel uit de baanlimiten in SQ1, Russell kapotte auto in SQ2, Ferrari's ook allemaal net niet.