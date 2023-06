Dat werd tijdens corona al geroepen toen malle Hugo met allemaal gevatte one-liners zijn nogal domme beleid stond te verkopen.

Corona was absoluut geen griep, want de sterftecijfers en ziekenhuis bezetting enzo, want corona. Dus iedereen super veel effort steken in corona verslaan - is dus niet gelukt, corona is er nog steeds - en hele ingewikkelde veel mankracht kostende maatregelen instellen.

In de zorg ging men nog een stap verder en chronisch zieke mensen die op het eind van hun leven waren heel intensief behandelen als die corona kregen, terwijl een griep net zo dodelijk had kunnen zijn voor die mensen. Zou dat misschien enorme druk gelegd op de zorg.

De veroorzaakte paniek - dat was ook beleid - om de mensen mobiliseren tegen corona is overgewaaid. Ipv destijds te polariseren, heel veel moeite te stoppen in kritiek te pareren had ook gewoon geluisterd kunnen worden. Openstaan voor terugkoppeling eigenlijk. Iets wat heel lastig blijkt te zijn voor de Rutte coalities.