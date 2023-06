:

Wij moeten mogelijk over een tijdje ook een nieuwe collega er bij zoeken. Nu heb ik denk 2, wel echt aardige, collega’s die ook van het linkse zijn. Ooit viel wel eens dat “iemand uit een andere cultuur zo leuk zou zijn” (alsof je het over een kat of hond als huisdier hebt).

Gaat weer geroepen worden dat we mensen uit een andere cultuur aanmoedigen (blèh, dat woord) te solliciteren, dan ga ik echt vragen welke cultuur we dan willen: Marokkaans (Berber of Arabier) Turks (Of Koeridisch?), Antilliaans, Surinaams, en dan Hindoestaans, bosneger, creool, of iets anders wat ze daar hebben.

Ethiopisch, Eritrees, Ghanees, Kaap Verdisch, Nigeriaans, Afghaans, Syrisch, Irakees, Irakees? Of toch een Oekraïeners of iemand uit het voormalige Joegoslavië?

En willen we man of vrouw?

Religieus of niet en welke religie dan? En hoe streng in de leer? Wel/geen hoofddoek, of toch maar een kruisje?

Wat wil je dan?

Dat hele zoeken naar een andere cultuur is exemplarisch voor het racisme op deugend links. Ze zien daar alleen blanken (wij) en “andere culturen” (zij), niet beseffend dat die “andere culturen” zeer groot in aantal zijn, en zeer uiteenlopend.