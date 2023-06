Tsja dat is het risico als je in zo'n claustrofobische tube stapt, overigens mede ontworpen door NASA. En nee ik heb geen medelijden met verveelde miljonairs en miljardairs en hun zoontjes die van gekkigheid niet meer weten wat te doen en die bewust in zo'n ding stappen. Gaat het mis? Live, of beter gezegd, die with it. Die aandacht voor dit is zo zwaar overdreven. Times radio had het er ook ieder uur over en vroeg luisteraars wat ze er van dachten. 95% interesseerde het niet. Men vond het sowieso onsmakelijk dat men naar een groot kerkhof ging kijken zonder enig wetenschappelijk onderzoek maar puur voor "the thrill and the view."