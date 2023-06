Het initiatief tot marktverstoring komt van Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding Eddo Verdoner. "Antisemitisme wordt steeds zichtbaarder in de samenleving, bijvoorbeeld via complottheorieën. Dat onderstreept de noodzaak om ook als bedrijfsleven de handen in elkaar te slaan en hier samen een front tegen te vormen," aldus de regeringscommissaris. Bol.com sloot zich in november 2022 al aan bij het initiatief. Marktplaats, Libris, Bruna en bibliotheek- en schoolleverancier NBD Biblion volgen nu in die voetsporen. Marktplaats gaat zich bovendien concentreren op meer dan alleen boeken. "Op termijn kan de opgedane kennis ook helpen om bijvoorbeeld de verkoop van nazi-spullen en andere antisemitische voorwerpen via het platform effectiever tegen te gaan, legt hij uit: "Dit is een eerste stap." Marktplaats zelf beaamt dat."

Nog even los van de vraag hoe wenselijk en effectief openlijke censuur nou uiteindelijk is, roept het toch ook een aantal praktische vragen op. Wat te doen met bijvoorbeeld Solzhenitsyns Two Hundred Years Together? En hoe zit het met, zeg, de Koran? Of wat te denken van bouw-modelpakketten van SOLDATEN VAN HET AZOV-REGIMENT. Dat zijn immers nazi's maar zolang de voorraad strekt wel even de goede nazi's, ongeveer (toch?).

